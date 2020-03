Mobile-Ableger Mega Man X DiVE erscheint am 24. März für Android und iOS

Der Entwickler Capcom Taiwan verkündete kürzlich, dass der Mobile-Ableger Mega Man X DiVE am 24. März 2020 für Android- und iOS-Geräte erscheinen soll.

Eine Welt sammelt Daten aller X-Teile

Der neueste Ableger der Mega-Man-X-Reihe spielt in „Deep Log“, einer Welt, die Daten von allen bisherigen Mega-Man-X-Teilen sammelt. Diese Welt wird dann in Aufruhr versetzt, was dazu führt, dass die ganzen Daten darin durcheinandergebracht werden, die der Spieler dann zusammensetzen soll.

Mega Man X DiVE wird als typisches Actionspiel im Stil der Mega-Man-X-Reihe beschrieben. Es sollen verschiedene Level, Endgegner und Charaktere aus den anderen Titeln der Reihe vorhanden sein, wobei auch neue Charaktere dabei zu sein scheinen. X, Zero und auch Axl sollen spielbar sein.

Mega Man X DiVE soll am 24. März 2020 für Android- und iOS-Geräte erscheinen.

Offizieller Trailer zu Mega Man X DiVE

via Gematsu, Bildmaterial: Mega Man X DiVE, Capcom Taiwan