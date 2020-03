JPGAMES.DE: Keronas Spiele der Dekade

Platz 3: The Witcher 3: Wild Hunt (ca. 83 h)



Zum Geburtstag habe ich von meinem anderen Bruder das The-Witcher-Bundle auf Steam geschenkt bekommen. Nach den ersten beiden Teilen konnte ich noch nicht so ganz nachvollziehen, was die Gamerschaft so an der Reihe feiert. Diese Zweifel waren mit dem Anspielen von Teil 3 wie weggeblasen. Alles, was ich an Skyrim geliebt hatte, wurde im dritten Teil zur Perfektion getrieben. Das Liebesdrama um Geralt, die Suche nach der Ziehtochter Ciri, groteske Monster, knifflige Kämpfe… Oh weh, hier würde ich ebenso an einer ellenlangen Liste sitzen, also kommen wir schnell zum nächsten Platz.