Final Fantasy VII Remake: Nebenaufgaben sollen gleichwertig zur Hauptstory sein

Wir wissen noch nicht viel über die neuen Nebenaufgaben im Final Fantasy VII Remake. Wir wissen lediglich, dass es sie gibt. Ihr könnt Nebenaufgaben von NPCs annehmen und lösen, um Belohnungen zu erhalten. Welche Aufgaben ihr aktuell angenommen habt, könnt ihr dabei in einem eigenen Menü abrufen. Manche Fans haben Bedenken, dass diese Aufgaben größtenteils sogenannte Fetch-Quests sein könnten. Einfache Bringe-Hole-Aufgaben also. Oder Nebenaufgaben, bei denen ihr einfach schnell ein paar Monster erledigen müsst. Quests wie „Das Rattenproblem“, welches auf einem Screenshot zu sehen ist, beruhigen da nicht.

Deshalb probiert es heute Tetsuya Nomura, die Fans diesbezüglich zu beruhigen. In einem Interview mit der Famitsu (übersetzt von IGN) erklärt Nomura, dass die Nebenaufgaben gleichwertig zu den Hauptaufgaben im Spiel seien. „Die Nebenaufgaben wurden auf die gleiche Weise erarbeitet wie die Hauptaufgaben für die Story“, so Nomura. Auch davon gibt es bekanntlich eine ganze Menge neue. Ursprünglich wollte das Team wohl sogar noch mehr Nebenaufgaben anbieten. „Aber das war nicht möglich“, so Nomura. „Wir machen soviele wie möglich, behalten dabei die Qualität bei“, ergänzt Nomura. „Also machen sie soviele, wie sie unter Beibehaltung der Qualität schaffen?“, hakt die Famitsu nach und Nomura bejaht dies.

Es kursieren unterschiedliche Übersetzungen

Man hätte sogar noch mehr machen wollen, so dass Nomura dachte, man würde nie fertig, wenn man alles umsetzt. Übrigens kursieren etwas unterschiedliche Übersetzungen von Nomuras Interview. IGN bezieht sich auf die Kollegen von IGN Japan, nach denen Nomura nicht auf die schiere Größe und den Umfang der Nebenaufgaben anspielte, sondern auf die Qualität. Und zu Gunsten der Qualität entschied man sich eher für weniger Nebenaufgaben, als für mehr. Nach der Übersetzung von IGN Japan bezieht sich das „gleichwertig zu den Hauptaufgaben“ also auf die Qualität, nicht auf den Umfang.

Es dürfte wohl auch das sein, was den meisten Fans lieber ist. Was erwartet oder was erhofft ihr euch von den Nebenaufgaben im Final Fantasy VII Remake?

