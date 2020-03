Deutsche Verkaufscharts: Reif fürs Krankenhaus dank Two Point Hospital

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, schafft Two Point Hospital* von Sega den Dreifach-Einstieg. Für ganz oben reicht es nicht. Aber eineinhalb Jahre nach dem PC-Release ist ein dritter Platz in den deutschen PS4-Handelscharts und ein zweiter Platz in den Xbox-One-Rankings sicherlich alle Ehren wert.

Spitzenreiter beider Rankings ist die Premium Edition von GTA V. In den PS4-Charts reiht sich dahinter Vorwochensieger Autobahn-Polizei Simulator 2 ein. In den Nintendo-Switch-Charts gelingt Two Point Hospital der Einstieg auf Platz 8. Die dritte Platzierung des Spiels in dieser Woche. Hier bilden Mario Kart 8 Deluxe und Luigi’s Mansion 2 abermals das Führungsduo.

In den PC-Charts dominieren weiterhin Anno 1800 vor Die Sims 4.

via GfK, Bildmaterial: Two Point Hospital, Sega