Deutsche Verkaufscharts: Die Autobahn-Polizei mischt GTA auf

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, gibt die Autobahn-Polizei Gas. Der Autobahn-Polizei Simulator 2 landet in den Handelscharts auf PlayStation 4 vor der GTA V Premium Edition. Dahinter rangiert Dreams und auf Rang 4 mit Hunt: Showdown ein weiterer Neueinsteiger.

Für uns wird es auf Rang 5 der PS4-Handelscharts interessant. Dorthin schiebt sich nämlich das Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle. In den deutschen Xbox-Charts landet die HD-Sammlung sogar auf Platz 4. Hier besetzen GTA V, Darksiders Genesis und Call of Duty: Modern Warfare das Podium.

In den PC-Charts bleiben Anno 1800 und Die Sims 4 weiter an der Spitze. Auch Mario Kart 8 Deluxe ist nicht von der Spitzenposition in den Switch-Charts zu verdrängen. Auf Platz 2 schiebt sich aber wieder Luigi’s Mansion 3.

via GfK, Bildmaterial: Autobahn-Polizei Simulator 2, Aerosoft