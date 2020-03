Coronavirus: Sony PlayStation ergreift Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Internets

Der Coronavirus verlegt das öffentliche Leben nach drinnen. Mit allen Begleiterscheinungen, zu denen es auch gehört, dass viel mehr Menschen viel aktiver im Internet sind. Sie arbeiten, surfen, kaufen, spielen und streamen. Eine Belastung, die spürbar wird. Viele Dienste drosseln ihre Qualität, um Stabilität zu gewährleisten.

Auch Sony wird dazu einen Beitrag leisten, wie Jim Ryan in einem heutigen Blogbeitrag bekannt gibt. Eine „beispiellose Anzahl an Menschen“ sei derzeit auf einen stabilen Internetzugang angewiesen, so Ryan. Deshalb ergreift man Maßnahmen.

Videospiele ermöglichen es Spielern auf der ganzen Welt, sich mit Freunden und Familie zu verbinden, um während dieser schweren Zeit die so dringend benötigte Unterhaltung und Ablenkung zu genießen. Sony Interactive Entertainment arbeitet mit Internetanbietern aus ganz Europa zusammen, um das erhöhte Download-Aufkommen zu managen und den Zugang für die ganze Internet-Community zu sichern. Wir glauben, dass es wichtig ist, unseren Beitrag hinsichtlich der Internetstabilität zu leisten, da eine beispiellose Anzahl an Menschen sich an den Abstand / Social Distancing hält und zunehmend auf einen stabilen Internetzugang angewiesen ist. Spieler bemerken eventuell einen etwas langsameren oder verspäteten Download, aber das Gameplay bleibt stark. Wir schätzen den Support und das Verständnis unserer Community, sowie ihren Beitrag – deshalb tun wir alles, um den Zugang für euch alle zu gewährleisten.

Keine Entscheidung gegen Sony-Fans, sondern eine Entscheidung für alle und respektabel.

Bildmaterial: Logo PlayStation, Sony