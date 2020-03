Animal Crossing New Horizons: Viele neue Gameplay-Videos zur Simulation veröffentlicht

Nicht mehr lange und Simulations-Fans können sich in ein Inselabenteuer stürzen. Denn am 20. März 2020 erscheint Animal Crossing: New Horizons für Nintendo Switch. Bereits vor Veröffentlichung des Titels durften einige Kollegen das Spiel bereits vorab testen. Somit gibt es bereits jetzt eine große Ansammlung an Videos zum Spielinhalt, die wir euch hier nicht vorenthalten wollen.

Demnach wird beispielsweise näher auf den 4-Spieler-Koop-Modus eingegangen und es ist beispielsweise zu sehen, wie sich die Spieler auf der Insel gemeinsam fortbewegen. In anderen Videos können die neuen Features des Titels wie das Crafting-System oder das Umdekorieren der eigenen Wohnung betrachtet werden.

Verschiedene Vorbestellerboni

Neben dem Spiel könnt ihr euch eine besondere Nintendo-Switch-Konsole im Animal-Crossing-Design bei Amazon* sichern. Die dazu passenden Schutzhüllen für Nintendo Switch* und Nintendo Switch Lite* stellt das Unternehmen ebenso bereit.

Ihr braucht keine neue Switch, wohl aber Animal Crossing? Dann könnt ihr vorbestellen und Boni absahnen. Bei Media Markt und Saturn werden als Vorbestellerbonus jeweils ein Microfasertuch und ein Stickerbogen gelistet, die ihr zusätzlich zum Spiel erhalten könnt. Bei Amazon gibt es hingegen (offenbar exklusiv, wenn auch mit Aufpreis) eine Tragetasche.

Auch das offizielle deutsche Begleitbuch bei Amazon* könnt ihr euch sichern.

via NintendoEverything, Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo