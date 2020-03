JPGAMES.DE: Rygdeas Spiele der Dekade

God of War



Viele mögen es vergessen haben, aber Videospiele sind Kunst! In Zeiten, in denen die großen Spiele von Komitees nach Checklisten zusammengeschustert werden, findet sich selten ein kreativer Gedanke oder Emotionen. Nicht so in God of War. Santa Monica Studio hat bewiesen, dass sie trotz modernster Technik und ohne Kompromisse in Sachen Präsentation und Grafik eine tragische, hochemotionale und glaubwürdige Geschichte erzählen können. Ein Videospiel kann neun Romane als Skript haben und doch sagen die Blicke und Gesten zwischen Kratos und seinem Sohn mehr als alle Worte dieser Welt.