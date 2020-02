Square Enix kündigt Dragon Quest Tact für iOS und Android an

Square Enix hat mit Dragon Quest Tact einen neuen Mobile-Titel angekündigt. Wie es der Name schon vermuten lässt, handelt es sich dabei um ein Taktik-Rollenspiel. Die Veröffentlichung ist noch in diesem Jahr in Japan für iOS und Android geplant. Dragon Quest Tact soll free-to-play mit Mikrotransaktionen sein.

Im Spiel soll man natürlich auf bekannte Monster aus der Dragon-Quest-Reihe treffen. Diese werden in rundenbasierten Kämpfen gegeneinander antreten. Das Schlachtfeld ist dabei in Quadrate eingeteilt, auf welchen sich die 3D-Monster bewegen.

Das Spiel entsteht unter der Leitung von Yuji Horii, die Monster-Designs stammen von Akira Toriyama und die Musik steuerte Kouichi Sugiyama bei. Als Entwickler tritt Aiming in Erscheinung.

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest Tact, Square Enix / Aiming