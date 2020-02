Im Jahr 2006 erschien Mobile Suit Gundam: Senjou no Kizuna für Arcades, eine Portierung auf PlayStation Portable folgte dann 2009. Nun hat Bandai Namco mit Mobile Suit Gundam: Senjou no Kizuna II ein Sequel zu diesem Spiel angekündigt. Die Veröffentlichung ist in Japan zunächst ebenfalls für Arcades geplant.

Ein Veröffentlichungsdatum nannte man zunächst noch nicht.

Ankündigungstrailer

via Gematsu, Bildmaterial: Mobile Suit Gundam: Senjou no Kizuna II, Bandai Namco