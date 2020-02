Neuer Trailer und Gameplay zu Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON

Bandai Namco hat neues Material zu Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON veröffentlicht. Dabei gibt es einen längeren „Informational“-Trailer und ein kürzeres Gameplay-Video mit Zaku Amazing. Ersterer Trailer gibt den Producern Akihito Chiba und Jin Okubo die Gelegenheit, euch das Spiel näher vorzustellen.

Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON erschien im Jahre 2016 in Japan für Arcades. Der PS4-Port soll nun noch in diesem Jahr weltweit erscheinen. Zaku Amazing ist ein Neuzugang im Vergleich zum Arcade-Original, auch zwei neue, noch nicht näher genannte Mechas will man dem PS4-Port hinzufügen. Insgesamt kommt man so auf 183 spielbare Mechas.

Die neue Veröffentlichung bietet englische Texte und japanische Stimmen. Bis zu vier Spieler können sich gemeinsam oder gegeneinander in den Kampf stürzen. Online oder lokal gibt es 2-gegen-2-Kämpfe, zudem wird für zwei Spieler ein Split-Screen-Modus geboten. Natürlich gibt es aber auch einen Einzelspieler-Modus.

„Informational“-Trailer

Zaku Amazing

via Gematsu, Bildmaterial: Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON, Bandai Namco