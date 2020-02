Japanische Verkaufscharts: Ichiban Kasuga verteidigt die Spitze in einer unaufgeregten Woche

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 20. bis zum 26. Januar 2020 liegen vor. Diesmal gibt es keine prominenten Neueinsteiger. Einzig void tRrLM; //Void Terrarium von Nippon Ichi macht in den Top 20 von sich Reden. An der Spitze steht Ichiban Kasuga, der mit Yakuza: Like a Dragon diese Position verteidigen kann. Dragon Ball Z: Kakarot rutscht von Rang 2 auf Rang 4 und muss Ring Fit Adventure sowie Pokémon Schwert und Schild den Vorrang lassen. Die Hardware-Charts flauen deutlich ab. Nintendo Switch geht auf 67.000 Einheiten runter, alle anderen Plattformen bleiben auf niedrigem Niveau.

01./01. [PS4] Yakuza: Like a Dragon (Sega) {2020.01.16} (¥8.390) – 39.719 / 196.712 (-75%)

02./04. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 39.217 / 622.646 (+9%)

03./03. [NSW] Pokemon Sword / Shield (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 37.950 / 3.350.308 (-32%)

04./02. [PS4] Dragon Ball Z: Kakarot (Bamco) {2020.01.16} (¥7.600) – 25.669 / 115.206 (-71%)

05./07. [NSW] Dr. Kawashima for Switch (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 12.875 / 120.573 (-18%)

06./08. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 10.827 / 1.233.493 (-22%)

07./10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 9.927 / 3.532.729 (-20%)

08./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.008 / 2.746.682 (-27%)

09./11. [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 6.065 / 584.812 (-30%)

10./15. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 5.915 / 3.301.208 (-16%)

11./05. [PS4] Romance of the Three Kingdoms 14 (Koei Tecmo) (¥8.800) – 5.740 / 25.835 (-71%)

12./13. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 5.501 / 1.324.364 (-28%)

13./14. [NSW] Mario & Sonic at Tokyo 2020 (Sega) {2019.11.01} (¥5.990) – 4.882 / 260.582 (-32%)

14./00. [NSW] void tRrLM; //Void Terrarium (Nippon Ichi) {2020.01.23} (¥6.980) – 4.759 / NEW

15./18. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 4.322 / 1.506.848 (-4%)

16./06. [NSW] Tokyo Mirage Session FE Encore (Nintendo) {2020.01.17} (¥6.700) – 4.297 / 23.09 (-77%)

17./16. [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 4.222 / 843.536 (-17%)

18./17. [NSW] Fishing Spirits: Switch Version (Bamco) {2019.07.25} (¥5.700) – 4.153 / 381.824 (-12%)

19./00. [PS4] void tRrLM; //Void Terrarium (Nippon Ichi) {2020.01.23} – 3.459 / NEW

20./20. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) (¥5.980) – 2.798 / 771.470 (-13%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 67.987 (96.458)

PS4 – 6.330 (6.325)

3DS – 718 (766)

XB1 – 58 (74)

via ResetEra, Bildmaterial: Yakuza: Like a Dragon, Sega / Yakuza Studio