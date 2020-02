Anonymous;Code bekommt neuen Trailer und soll im kommenden Winter erscheinen

Nach der erneuten Verschiebung von Anonymous;Code im September letzten Jahres gibt es nun zumindest wieder einen geplanten Veröffentlichungszeitraum. Vor einigen Tagen bestätigte Chiyomaru Shikura in der japanischen Famitsu, dass der Titel nach wie vor noch in Entwicklung ist. Die Veröffentlichung in diesem Winter würde aber nicht mehr funktionieren. Nun sei der „kommende Winter“ als Zeitraum geplant.

Ein neuer Trailer soll Fans über die erneute Verschiebung hinwegtrösten.

Mit Anonymous;Code sollen die noch offenen Fragen der „Science Adventure“-Serie beantwortet werden. So sollen Charaktere aus früheren Ablegern wieder einen Auftritt haben. Fans macht Chiyomaru Shikura zudem mit der Bemerkung neugierig, schon Ideen für drei weitere Spiele zu haben. Er wolle diese eins nach dem anderen angehen.

Simulationen rekursiv

Die Visual Novel spielt im Jahr 2037 und beschäftigt sich mit dem „Earth Simulator“, der von einem Computer namens „Gaia“ kreiert wurde. Nachdem die Menschheit erfolgreich Menschen auf einer „anderen Erde“ erschaffen hat, die sich innerhalb des Computers befinden, entwickelt diese Menschheit schon bald ihren eigenen „Earth Simulator“. Diese Entwicklung bringt die Menschheit dazu, ihre eigene Existenz zu hinterfragen.

Anonymous;Code befindet sich für PlayStation 4, PlayStation Vita und Nintendo Switch in Entwicklung.

Neuer Trailer zu Anonymous;Code.

via Gematsu, Bildmaterial: Anonymous;Code, Mages, 5pb., Chiyomaru Studio