GOG setzt neue Maßstäbe: 30 Tage Rückgaberecht für digitale Einkäufe

Damit setzt die polnische Firma neue Maßstäbe in Sachen Kundenfreundlichkeit. Mit neuen Rückgaberichtlinien erlaubt man Nutzern ab sofort, ihre Spiele 30 Tage lang zurückzugeben und den Preis erstattet zu bekommen. Selbst, wenn die Spiele heruntergeladen und sogar gespielt wurden.

GOG dazu in einer Mitteilung an die Kundschaft:

Bei GOG treffen wir alle Entscheidungen mit dem Gedanken, ob es besser für Gamer ist. […] Unsere neuste Änderung an unserer freiwilligen Rückerstattungsrichtlinie erweitert diese Kundenorientierung um einen neuen Baustein. In einem Satz: ab sofort kannst du 30 Tage nach deinem Kauf eine vollständige Rückerstattung erhalten, selbst wenn du das Spiel runtergeladen, gestartet und gespielt hast. Ganz einfach. Uns ist es wichtig zu erwähnen, dass diese Aktualisierung nur möglich ist, da wir euren Respekt für die Zeit und Arbeit, die in die Entwicklung der Spiele auf GOG.COM fließt, und den fairen Umgang mit Rückerstattungen sehen. Wir sind dankbar für diese Community und freuen uns darauf, euch jetzt und in Zukunft dieses Angebot machen zu können.

Natürlich behält man sich vor, einzelne Rückgabeanfragen abzulehnen. Außerdem bittet man insbesondere bei technischen Problemen darum, zunächst eine Lösung mit dem technischen Support anzustrengen, bevor Spieler die Spiele zurückgeben. Eine „Geld-zurück-Garantie“ für Spiele, die nach technischer Unterstützung nicht funktionieren, gab es übrigens schon vor der heutigen Änderung der Rückgaberichtlinien.

Und natürlich will man nun genau beobachten, wie sich diese Änderung in der Praxis auswirkt. „Damit wollen wir sicherstellen, dass niemand diese Richtlinie ausnutzt und damit all den Entwicklern schadet, die mit Herzblut und unter großem Zeitaufwand großartige Spiele entwickeln“, heißt es im FAQ.

So oder so, ein mutiger Schritt, der hoffentlich Nachahmer findet – und von Spielern nicht ausgenutzt wird. Im Nintendo eShop gibt man derzeit beim Kauf von digitalen Gütern sein Widerrufsrecht an der Kasse gegen die Zustimmung ab, dass der Download sofort beginnt. Auch im PlayStation Store erlischt das Widerrufsrecht mit dem Download oder Streaming einer digitalen Software.

