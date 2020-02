Erstes Gameplay zu Baldur’s Gate 3 gibt es am 27. Februar 2020

Bei den Larian Studios scheint man auf den ersten Gameplay-Reveal zu Baldur’s Gate 3 genauso heiß zu sein wie die Fans. Am 27. Februar 2020 um 21:30 Uhr deutscher Zeit wird es so weit sein. Dann gibt Swen Vincke von Larian Studios auf der Bühne bei der PAX East eine erste Live-Vorführung und beantwortet einige der meistgestellten Fragen.

Einen kleinen Vorgeschmack liefert das neue Video unten, in dem ihr einen bunten Mix aus Studio-Einblicken, Motion-Capturing, Musik-Aufnahmen und Inspirationsquellen seht. Die Präsentation in Boston wird natürlich auch live gestreamt.

Eine große Macht, die dich von innen verzehrt, lastet schwer auf dir.

Wie weit lässt du dich von ihr in die Dunkelheit führen?

Das Schicksal Faerûns liegt in deinen Händen.

Wirst du die Erlösung bringen oder das Land in den Abgrund reißen?

Seit der Ankündigung von Baldur’s Gate 3 im Juni bei der E3 blieb es ruhig. Seitdem ist das Studio auf über 350 Mitarbeiter angewachsen. Baldur’s Gate 3 soll in enger Zusammenarbeit mit dem Dungeons-&-Dragons-Team von Wizards of the Coast entstehen und auf aktuellen Mechaniken und Zaubern aus Dungeons & Dragons basieren.

Die Veröffentlichung ist für PCs und Google Stadia angekündigt.

via PR, Bildmaterial: Baldur’s Gate III, Larian Studios