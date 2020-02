Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler Bundle erscheint auch im Westen

Volle Dröhnung für Double-Dragon- und Kunio-Kun-Fans. Arc System Works hat die Veröffentlichung des Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler Bundle für den Westen angekündigt. Das Bundle erschien in Japan als die Kunio-kun: The World Collection. Im Westen erfolgt die Veröffentlichung für PlayStation 4 und Nintendo Switch bereits am 20. Februar digital. In Japan gab es auch Umsetzungen für PCs und Xbox One, davon ist in der Ankündigung keine Rede.

Insgesamt beinhaltet das Bundle 18 Spiele, darunter sieben Klassiker der Serien, die zwischen 1980 und 19990 veröffentlicht wurden. Enthalten sind außerdem alle 11 Kunio-kun-Spiele für das Famicom, die damit erstmals lokalisiert wurden. Ein echtes Schmankerl also für Fans der Reihe. Auch Abwechslung wird geboten. Die Spiele der Reihen sind keineswegs auf ein Genre festgelegt. Euch erwarten Side-Scroller, Beat’em Ups, Sportspiele und Action-RPGs. Einziger Wermutstropfen: die offizielle Website weist als Region bisher nur die USA aus.

DOUBLE DRAGON series

DOUBLE DRAGON (1987)

DOUBLE DRAGON II: The Revenge (1988)

DOUBLE DRAGON III: The Sacred Stones (1990) Kunio-kun series

Renegade (1986)

Super Dodge Ball (1988)

River City Ransom (1989)

Crash’n the Boys Street Challenge (1992) Kunio-kun series (erstmals lokalisiert)

Nekketsu Renegade Kunio-kun

Nekketsu High School Dodgeball Club

Downtown Nekketsu Story

Nekketsu High School Dodgeball Club – Soccer Story

Downtown Nekketsu March Super-Awesome Field Day!

Downtown Special Kunio-kun’s Historical Period Drama!

Go-Go! Nekketsu Hockey Club Slip-and-Slide Madness

Surprise! Nekketsu New Records! The Distant Gold Medal

Nekketsu Fighting Legend

Kunio-kun’s Nekketsu Soccer League

Nekketsu! Street Basketball All-Out Dunk Heroes

