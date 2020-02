Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Spielen, die wieder von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehören unter anderem Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (PS4, Switch) und Katanakami: A Way of the Samurai Story (PS4, Switch).

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (PS4, Switch) – 9/9/9/9 [36/40]

Katanakami: A Way of the Samurai Story (PS4, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] (PS4, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Everything (PS4, Switch) – 8/8/7/8 [31/40]

Stories Untold (Switch) – 7/8/8/8 [31/40]

Roof Rage (Switch) – 7/8/7/8 [30/40]

Daymare: 1998 (PS4) – 8/7/6/8 [29/40]

Mosaic (PS4, Xbox One, Switch) – 7/7/7/8 [29/40]

Monster Viator (PS4, Xbox One, Switch) – 7/7/7/6 [27/40]

Red Bow (PS4, Xbox One, Switch) – 6/7/6/6 [25/40]

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 5 Scramble, Atlus / Koei Tecmo, Omega Force