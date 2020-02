Capcom veröffentlicht heute die Mega Man Zero/ZX Legacy Collection. Die Sammlung ist ab sofort digital für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erhältlich. Sie bietet die sechs Titel Mega Man Zero, Mega Man Zero 2, Mega Man Zero 3, Mega Man Zero 4, Mega Man ZX und Mega Man ZX Advent. Ein Launchtrailer zeigt nochmals alle Spiele und Features.

Moderne Features für die Klassiker

In einem „Casual Scenario“-Modus kann die Schwierigkeitsstufe gesenkt werden. In die gleiche Richtung geht „Save Assist“, wodurch man nützliche Speicherpunkte im Spiel freischaltet. Neben der Original-Pixel-Optik stehen auch weitere Grafik-Filter zur Verfügung. Für Liebhaber wartet zudem eine Galerie mit tausenden Bildern, ein Musik-Player bietet Stücke aus allen sechs Spielen inklusive neuer Tracks für die Sammlung. Zusätzlich erhält man Zugang zu den internationalen Versionen der Spiele.

Neuer Modus: Z Chaser

Neben allen sechs Spielen bekommst du auch Zugang zu einem neuen Modus, der nur für Mega Man Zero/ZX Legacy Collection entwickelt wurde: Z Chaser. Dieser einzigartige Speedrun-Modus fordert dich dazu auf die Spielwelten so schnell wie möglich abzuschließen! Du kannst zusätzlich zum lokalen Koop in mehreren Welten außerdem online Bestenlisten einsehen, um dort weltweite Rekorde anzugehen und zu brechen!

Der Launchtrailer zur Mega Man Zero/ZX Legacy Collection

Bildmaterial: Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, Capcom