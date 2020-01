The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition erscheint für Nintendo Switch

Entwickler Novectacle hat eine Nintendo-Switch-Version der Visual Novel The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition angekündigt. Die neue Umsetzung sei „fast fertig“ und wird demnach wohl bald erscheinen, auch wenn kein Veröffentlichungstermin bekannt gegeben wurde. Auch eine Veröffentlichung im Westen ist noch nicht bestätigt, auch wenn es Pläne dafür gäbe. Zunächst konzentriere man sich auf den Release in Japan.

The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition erschien zunächst für PS Vita und später für PlayStation 4. Es handelte sich dabei um eine optisch stark verbesserte Version der einstigen PC-Veröffentlichung. Dank Limited Run Games wurde das Spiel auch lokalisiert und digital und physisch im Westen für PS4 und PS Vita veröffentlicht.

Die Wahrheit liegt hinter den Türen

In The House in Fata Morgana übernimmt man die Rolle einer Person, die ihr Gedächtnis verloren hat. Diese erwacht in einer Villa, auf der ein Fluch lastet, und wird von der dortigen Maid sofort zum Meister des Anwesens ernannt. Die Maid führt die Person durch die verlassenen Hallen der Villa und hinter vier Türen verbergen sich Geschichten durchzogen von Zerstörung, Tod und Wahnsinn. Dies sind Erinnerungen, die bis zum Bau des Gebäudes zurückreichen und vielleicht der Person weiterhelfen können ihr Selbst wiederzufinden.

Insgesamt bietet The House in Fata Morgana acht verschiedene Enden (die schlechten Ausgänge werden nicht mitgezählt) und der Soundtrack besteht aus 65 Stücken, die von 5 Komponisten stammen.

Ein älterer Trailer zum Spiel

via Gematsu, Bildmaterial: The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition, Novectacle