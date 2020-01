Studio Ghibli arbeitet an zwei neuen Filmen

Studio Ghibli hat bekannt gegeben, dass zwei neue Filme in Arbeit sind. Und niemand anderes als Hayao Miyazaki wird an einem von diesen arbeiten. Es handelt sich dabei um Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka, der in Zusammenarbeit mit Studio Ghibli entstehen wird. Über den zweiten Film gibt es bisher keine Details.

Das traditionsreiche und beliebte Studio begann seine Neujahrsmeldung mit der Zusammenfassung bisheriger Ankündigungen. Darunter auch der Ghibli-Themenpark, welcher 2022 in Nagakute City eröffnen soll, sowie das geplante ‚Nausicaä of the Valley of the Wind‘-Kabuki-Stück.

Weiterhin sprach das Studio sein Mitgefühl und Zuspruch für diejenigen aus, welche unter den besonders starken Taifunen und einhergehenden Hochwassern im letzten Jahr zu leiden hatten.

Hayao Miyazaki hat über die letzten Jahre die Rolle als Regisseur für den Film „Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka“ (How do you live?) übernommen. Der Coming-of-Age-Film mit Fantasy- und Abenteuer-Elementen basiert auf dem gleichnamigen Roman von Genzaburō Yoshino aus dem Jahr 1937.

Zwar hat der Film keine festgelegte Deadline, jedoch zielte das Studio ursprünglich auf ein Release zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokyo ab. Mittlerweile schätzt Toshio Suzuki, langjähriger Produzent Miyazakis, den Zeitpunkt der Fertigstellung eher zwischen 2021 und 2022. Im Oktober war das Projekt nur zu 15 % fortgeschritten.

Angeblich hatte Miyazaki zuletzt eher im Schneckentempo gearbeitet. Mit einer Minute fertig gestellter Animation pro Monat scheint es nicht verwunderlich zu sein, dass der Film doch länger braucht als geplant. Allerdings sind die anfänglichen Phasen, wie das Ausarbeiten des Storyboards als auch die Entwicklung der Geschichte, oftmals zu komplex, um nicht doch etwas Perfektionismus walten zu lassen.

Nun heißt es also erstmal wieder: abwarten.

via IGN, i-d, ANN; Bildmaterial: The Kingdom of Dreams and Madness, Universum Film