Sonntagsfrage: Euer Lieblingsfilm von Studio Ghibli?

Diese Woche dreht es sich einmal nicht um Videospiele in der Sonntagsfrage. Wir bleiben dennoch in der japanischen Popkultur, jedoch richten wir unseren Blick auf einen amerikanischen Streaming-Dienst. Netflix überraschte diese Woche mit zwei Ankündigungen. Zum einen gab es einen neuen Trailer zu Mewtu schlägt zurück, dem 3D-Remake des ersten Pokémon-Films. Über eine andere Meldung freuten sich Kunden mehr.

Ab dem kommenden Monat erscheinen nach und nach 21 Ghibli-Klassiker bei Netflix. Wer bislang also noch nicht die Gelegenheit bekommen hat, einige der Klassiker nachzuholen und ein Netflix-Abo besitzt, kann dies bald tun. Alle Filme sollen zudem die altbekannte deutsche Synchronisation besitzen und keine eigene von Netflix.

Bevor Netflix die Filme veröffentlicht, wollen wir von euch wissen, welcher der produzierten Filme von Studio Ghibli euer Lieblingsfilm ist? Ist es eventuell die zauberhafte Reise von Chihiro, der knuddelige Freund aus der Nachbarschafft namens Totoro oder ein Königreich voller Katzen? In der langen Geschichte von Studio Ghibli sind so einige Werke entstanden. Im Kommentarbereich habt ihr ebenfalls die Gelegenheit eure schönste Erinnerung an einen der Filme niederzuschreiben.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 19. Januar

Sonntagsfrage: Hat die E3 noch eine große Relevanz für euch? 2 – Die Veranstaltung verliert von Jahr zu Jahr an Bedeutung. / 24.68% (19 votes)

1 – Große Ankündigungen nehme ich evtl. noch mit, mehr nicht. / 19.48% (15 votes)

4 – Ich nehme fast alles mit, was in dieser Woche passiert. / 16.88% (13 votes)

3 – Ich versuche mich in der E3-Woche darauf zu fokussieren, klappt aber nicht immer. / 16.88% (13 votes)

5 – Die E3 hat eine sehr große Bedeutung für mich. / 15.58% (12 votes)

0 – Die E3 hat überhaupt keine Bedeutung für mich. / 6.49% (5 votes)

In der vergangenen Ausgabe der Sonntagsfrage ging es um die Bedeutung der E3 für euch. Insgesamt gaben 77 Userinnen und User ihre Stimme ab und votierten mit knapp 25% „Die Veranstaltung verliert von Jahr zu Jahr an Bedeutung.“ auf den ersten Platz. Wenn man nur nach den Stimmabgaben geht, zeichnet sich dieses Bild deutlicher ab, da auf dem zweiten Platz die Antwort „Große Ankündigungen nehme ich evtl. noch mit, mehr nicht.“ folgt.

Doch komplett an Bedeutung verliert die Veranstaltung nur für die wenigsten. Für viele Videospielfans ist es immer noch die Messe des Jahres und sie freuen sich auf jede Ankündigung, die dort stattfindet. Das liegt wohl daran, dass es noch keinen vergleichbaren Ersatz gibt. Aus diesem Grund nehmen viele von euch „fast alles mit, was in dieser Woche passiert“ oder versuchen sich zumindest „in der Woche auf die E3 zu fokussieren, wenn es funktioniert“. Beide Antworten erhielten jeweils ungefähr 17% aller Stimmen.