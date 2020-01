Heute vor 3 Jahren wurde Nintendo Switch zum ersten Mal ausgiebig präsentiert

Heute vor genau drei Jahren, am 13. Januar 2017, hat Nintendo in einer Präsentation erstmals Nintendo Switch vorgestellt. Bis dahin war die neuartige Hybridkonsole noch als NX bekannt. Könnt ihr euch daran erinnern? Das „switchen“ ging direkt ins Blut über. TV-Modus, Tisch-Modus, Handheld-Modus. Alles in Sekundenschnelle und ziemlich intuitiv. Nach der Wii U waren viele aber noch misstraurisch.

Das sollten die Games ändern, die in der Präsentation gezeigt wurden. Super Mario Odyssey, Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe – das waren große Namen. Splatoon 2, Xenoblade Chronicles 2, Fire Emblem Warriors, Dragon Quest XI – die Liste war lang. Erinnert ihr euch?

Wie fandet ihr damals die Präsentation? Hat sie euch überzeugt, seid ihr argwöhnisch gewesen? Und wie blickt ihr heute auf das Gerät zurück? Habt ihr es inzwischen zuhause – oder immer noch nicht?

Nur ein gezeigtes Spiel ist bislang nicht veröffentlicht

Übrigens: Von 38 gezeigten Spielen wurde nur ein Spiel bisher nicht veröffentlicht, lässt man das gecancelte Steep außer Acht. ResetEra-Nutzer mazi hat nachgezählt. Von Shin Megami Tensei V fehlt noch jede Spur. Das wird sich in diesem Jahr hoffentlich ändern.

Das folgende Video ist übrigens ein Re-Upload eines Nutzers. Aus unerfindlichen Gründen hat Nintendo die eigenen Uploads gelöscht. Teilt eure Erinnerungen gerne in den Kommentaren!