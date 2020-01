Erster DLC zu Shenmue III erscheint am 21. Januar 2020

Deep Silver hat die Veröffentlichung des ersten DLCs zu Shenmue III für den 21. Januar 2020 angekündigt. „Schnüre deine Lieblingslaufschuhe in Shenmue III, das Rennen geht los“, heißt es in der Ankündigung. Der DLC heißt „Battle Rally“.

„Battle Rally“ bietet in einem Rennen, das seinesgleichen sucht, neue Gaming-Aktivitäten, da die Teilnehmer auf ihrem Weg durch die Strecke Kopf-an-Kopf-Kämpfe austragen. Darüber hinaus haben Spieler in Shenmue III erstmals die Möglichkeit, in die Fußstapfen eines anderen Protagonisten zu treten! Neben dem Helden unserer Geschichte, Ryo Hazuki, können die Spieler auch das schatzsuchende „Wuying Ren“ wählen. Außerdem zum ersten Mal dabei ist Ryos Sparringpartner „Wie Zhen“.