Dragon Quest Your Story startet bei Netflix am 13. Februar

Nachdem bereits zum Jahresbeginn eine Netflix-Seite zum Anime-Film Dragon Quest Your Story aufgetaucht ist, gibt es mit dem 13. Februar 2020 nun auch den konkreten Starttermin. Damit ist die Veröffentlichung außerhalb Japans fix.

Der Kinofilm basiert auf Dragon Quest V: Die Hand der Himmelsbraut und lief im August 2019 in den japanischen Kinos an. Als Director des Films fungierte Takashi Yamazaki (z. B. Always: Sunset on Third Street, Parasyte).

Netflix führt wie folgt ein:

Luca tritt in die Fußstapfen seines Vaters, um seine Mutter aus den Fängen von Slon zu befreien. Der himmlische Held mit dem Zenith-Schwert ist seine einzige Hoffnung.

