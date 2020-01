Die Handelsversion von The Outer Worlds für Switch bietet nur einen Downloadcode

Eigentlich ist die heutige Outer-Worlds-Nachricht des Tages, dass mit dem 6. März 2020 der konkrete Veröffentlichungstermin für Nintendo Switch feststeht. Doch es gibt eine Krux bei der Sache, welche die Headline auch verdient hat.

Wie aus der Ankündigung hervorgeht, wird die Handelsversion für Nintendo Switch* ohne Cartridge ausgeliefert. Sie enthält also nur einen Downloadcode für das Spiel. Das ist nicht das erste Mal, dass so etwas vorkommt. Aber für eine Veröffentlichung wie The Outer Worlds doch zumindest unerwartet.

Über die Gründe kann man nur spekulieren. Doch Fakt ist: je größer das Spiel, umso größer und teurer die Cartridge. Sowohl die „physische Version“ (Zitat Pressemeldung) als auch die digitale eShop-Veröffentlichung kosten 59,99 Euro.

In The Outer Worlds können die Spieler nach persönlichem Geschmack spielen, ganz gleich, ob sie Gegner mit einem Schrumpfstrahl verkleinern oder sie lieber im Dialog kleinreden – als galaktischer Held (oder Bösewicht) ihrer Träume. Mit der Nintendo Switch können sie The Outer Worlds demnächst überallhin mitnehmen und unterwegs spielen.

Bildmaterial: The Outer Worlds, Private Division / Obsidian Entertainment