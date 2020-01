Deutsche Verkaufscharts: Call of Duty, GTA und Mario Kart zu Weihnachten gefragt

Wenig Weihnachtsstimmung haben die Spiele verbreitet, die in der Weihnachtswoche im deutschen Handel am gefragtesten waren. Auch bei GfK Entertainment machte man Weihnachtsurlaub, so dass die Erhebungen der Marktforscher erst jetzt vorliegen. Call of Duty und GTA V waren dabei die Abräumer.

Call of Duty: Modern Warfare und GTA V liegen in den Xbox-One-Charts ganz oben. Auf PlayStation 4 dominieren beide Videospiele in umgekehrter Reihenfolge die Spitzeplätze. Alte Bekannte auch in den Nintendo-Switch-Charts. Dort rast Dauer(b)renner Mario Kart 8 Deluxe an die Spitze, gefolgt vom dagegen recht frischen Luigi’s Mansion 3.

via GfK, Bildmaterial: Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo