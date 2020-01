Animal Crossing: New Horizons mit Stickerbogen und Microfasertuch als Vorbestellerbonus

Animal-Crossing-Fans fiebern der Veröffentlichung ihres neuesten Abenteuers entgegen. Am 20. März 2020 wird Animal Crossing: New Horizons für Nintendo Switch erscheinen und Fans schauen schon neidisch in andere Länder auf schicke Vorbestellerboni. Langsam lüftet sich auch hier der Schleier.

Bei Media Markt und Saturn werden nun als Vorbestellerbonus jeweils ein Microfasertuch und ein Stickerbogen gelistet, die ihr zusätzlich zum Spiel erhalten könnt.

* JPGAMES.DE ist Teilnehmer am Media-Markt-Partnerprogramm. Es handelt sich um sogenannte Affiliate-Links, bei denen JPGAMES eine Provision durch Käufe und ggf. Folgekäufe des Nutzers erzielen kann. Das kostet euch keinen Cent zusätzlich, ihr könnt uns aber damit sinnvoll und einfach unterstützen.