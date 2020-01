Neuer Battle-Trailer zu Tokyo Mirage Sessions #FE Encore veröffentlicht

Nach einem japanischen Battle-Overview-Trailer hat Nintendo of America nun auch einen englischsprachigen „Battle Trailer“ zu Tokyo Mirage Sessions #FE Encore veröffentlicht. Er zeigt zum Großteil Szenen aus dem japanischen Video, fällt allerdings auch zwei Minuten kürzer aus. Zudem gibt es eine englische Synchronisation, die für die meisten von euch verständlicher sein dürfte. So erhaltet ihr in immer noch 5:21 Minuten einen umfangreichen Einblick in die Funktionen des Kampfsystems.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore* soll am 17. Januar 2020 für Nintendo Switch erscheinen. Die Portierung des einstigen Wii-U-Spiels wurde im September angekündigt. Die „Encore“-Fassung beinhaltet neue Story-Elemente, einen neuen Dungeon, Charaktere im Kampf und neue Songs. Außerdem warten neue Kostüme im Design von Fire Emblem: Three Houses! Es gibt eine japanische Sprachausgabe sowie englische und französische Untertitel.

Erkunde bekannte Ecken des modernen Tokio, hilf ein paar angehenden Popstars auf ihrer Reise zum Superstar-Dasein und verteidige die Welt vor den Mirages – geisterartigen Wesen, die in unsere Welt eindringen und den Menschen die Kreativität aussaugen. Schließe dich mit Helden aus dem Fire-Emblem-Universum zusammen, trainiere ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und schlage zurück! Wenn du nicht gerade die Straßen von Tokio erkundest oder in Nebenstorys Ruhm und Reichtum hinterherjagst, kannst du dich in die albtraumhaften Dungeons der Idolasphere wagen und dich dem Vorstoß der Mirages entgegenstellen. Arbeite in rundenbasierten Kämpfen mit deiner Gruppe von Nachwuchsstars zusammen, um Gegner mit zahlreichen ultra-stylishen und extra-knalligen Moves zu besiegen!

via Nintendo, Bildmaterial: Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, Nintendo / Atlus