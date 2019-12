Shironeko New Project: Das Action-RPG erscheint nicht mehr 2020

Der japanische Entwickler COLOPL hat die ursprünglich für das Jahr 2020 geplante Veröffentlichung des Action-RPGs Shironeko New Project für Nintendo Switch auf ein noch unbekanntes Datum verschoben.

Das Projekt entspricht momentan nicht den Qualitätsstandards

Während eines Podcasts des Entwicklerstudios gab Produzent Hiroki Asai bekannt, dass man zwar eine Veröffentlichung für das Jahr 2020 angepeilt habe, diese aber nicht einhalten könne. Die Qualität des Projekts entspräche momentan noch nicht dem, was sich die Fans wohl wünschen würden.

Laut Hiroki Asai hätte man zwar so weitermachen können, um einen Release 2020 möglich zu machen, man möchte jedoch keinen halbgaren Titel veröffentlichen. Stattdessen möchte der Entwickler das Projekt nun überarbeiten und verbessern, um den Fans ein ausgereiftes Produkt präsentieren zu können.

Asai gab außerdem bekannt, dass er das Studio COLOPL in Zukunft wahrscheinlich verlassen werde, um als Freelancer als Publicity Producer zu arbeiten. Er werde jedoch weiterhin an den Entwicklung von Shironeko New Project beteiligt sein.

Wann Shironeko New Project nun also erscheinen soll, ist zum jetzigen Standpunkt nicht bekannt. Derzeit ist die Veröffentlichung auch nur für Japan angekündigt.

Ursprünglich erschien das Spiel für Mobilgeräte. Die Charaktere und die Handlung werden sich aber von der Smartphone-Fassung unterscheiden. Es wird zwar einige bekannte Charaktere geben, auf die man treffen wird, aber die Inhalte sind nicht identisch. Die Welt von Shironeko New Project will man mit neuen Protagonisten, Freunden und Grafiken erweitern.

Der alte Ankündigungstrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Shironeko New Project, COLOPL