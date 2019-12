Puzzle & Dragons Gold erscheint am 15. Januar 2020 in Nordamerika

Nachdem Japan einen Releasezeitraum für Puzzle & Dragons Gold spendiert bekommen hat, folgt nun das genaue Erscheinungsdatum für Nordamerika. Wie GungHo Online Entertainment nun auf der offiziellen Website bekannt gab, erscheint das Puzzle-Abenteuer zeitgleich in Japan und Nordamerika digital via Nintendo eShop am 15. Januar 2020 für Nintendo Switch.

Eine Bestätigung, ob und wann der Titel in Europa erhältlich sein wird, ließen die Verantwortlichen aus. Dafür veröffentlichte man neue Informationen zum Spiel in Form von neuen Screenshots, einem Trailer und weiteren Details.

Werdet Sieger des Champion Cups

Bei Puzzle & Dragons Gold handelt es sich um einen kompetitiven Puzzle-Action-Titel, dessen Gameplay bereits aus den Vorgängern bekannt ist. Verbinden sich drei oder mehr gleichfarbige Orbs ein einer Reihe, greift euer Monster den Gegner an. Mit besonderen Fähigkeiten können der Angriff und die Verteidigung eures Monsters gesteigert werden. Somit solltet ihr gut überlegen, welche Monster ihr in euer Team aufnehmt.

Falls ihr Neulinge im Spiel seid und das altbekannte Gameplay noch nicht kennt, könnt ihr in der Puzzle-&-Dragons-Akademie alle Schritte von Grund auf lernen. Aber auch alteingesessene Veteranen können hier noch einiges lernen.

Mit euren neu erlernten Skills könnt ihr mit den Protagonisten Taiga Akashi und Ryuji am Puzzle-&-Dragons-Champion-Cup teilnehmen. Während Taiga Akashi eines Tages der weltbeste Takoyaki Chef werden möchte, steht Ryuji im Schatten seines talentierten Bruders.

