Life is Strange 2: Neuer Trailer zur „Complete Season“ veröffentlicht

Der Publisher Square Enix hat kürzlich einen neuen Trailer zum „Complete Season“-Komplettpaket von Life is Strange 2 veröffentlicht. Das Komplettpaket beinhaltet alle fünf Episoden der zweiten Season von Life is Strange 2. Die letzte Episode ist vor einigen Tagen erschienen

Fünfte Episode nur digital enthalten

Ebenfalls vor einigen Tagen ist somit auch die Handelsversion erschienen. Da sie jedoch am selben Tag wie die fünfte Episode der zweiten Season erschien, liegt diese lediglich als Download-Code bei. Vor allem Sammlern ist dieser Umstand ein dicker Dorn im Auge.

Wer darüber hinwegsehen kann, erhält in der Standardveersion, die ihr euch bei Amazon bestellen könnt*, auch noch das Bonus-Spiel Captain Spirit und den digitalen Aufnäher „Arcadia Bay“ sowie bei Amazon als zusätzlichen Bonus den digitalen Schlüsselanhänger „Hawt Dawg Man“ für Seans Rucksack im Spiel.

Die Collector’s Edition, die nur im Square Enix Store erhältlich ist, legt zu den genannten Inhalten auch noch ein 32-seitiges Artbook im Hardcover-Format, Vinyl-Figuren von Sean und Daniel sowie einen Soundtrack auf Vinyl bei.

Life is Strange 2 „Complete Season“ ist für PS4, Xbox One und PCs erhältlich. Habt ihr die komplette Season bereits beendet? Wie hat euch Life is Strange 2 gefallen? Besser als das Erstlingswerk?

Der „Complete Season“-Trailer zu Life is Strange 2

