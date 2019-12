JPGAMES.DE wünscht euch ein frohes Weihnachtsfest 2019

Hallo liebe Leserinnen und Leser!

Ein aufregendes Jahr neigt sich schon wieder dem Ende und bevor wir zwischen den Feiertagen nochmal auf ein paar Zahlen und Themen zurückblicken, heißt es nun erstmal: Frohe Weihnachten und ein paar besinnliche Feiertage! Das wünscht euch das ganze JPGAMES.DE-Team.

Wir werden euch wie gewohnt auch in den nächsten Tagen weiter mit News und Updates versorgen. Schaut also ab und zu mal rein! Im Kommentarthread könnt ihr uns gerne eure Weihnachtsgeschenke präsentieren oder erzählen, was ihr anderen geschenkt habt. Oder, dass ihr keinen Wert auf Geschenke legt. Ganz egal.

Die Weihnachtskarte, die ihr oben seht, stammt von Seb und seinem Dreams-Spiel #MimeoProphecy. Schaut es euch doch mal an, er lässt viel Leidenschaft reinfließen! Out of context: Noch bis zum 29. Dezember könnt ihr bei Instagram zweimal Indivisible gewinnen. Bis dahin, genießt die Zeit!

Euer Tony (Twitter, Instagram)