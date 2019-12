JPGAMES.DE: Alhyms Spiele des Jahres 2019

Platz 2: Death Stranding



Ein Spiel, das sich keinem Genre zuordnen will und kann und eine einzigartige, unheimliche Atmosphäre schafft? Ein Spiel, das man alleine spielt, aber sich dennoch (unaufdringlich) mit anderen Spielern kooperativ verbunden fühlt? Ein Spiel voller Grusel, teilweise Horror, Thrill aber auch extrem ulkigen Situationen? Ein Spiel, das mit dem sparsamen Einsatz von Musik einen tollen Effekt erzeugt, wenn sie dann mal gespielt wird? All das und noch mehr hat Death Stranding zu bieten, was für mich der Überraschungshit dieses Jahr ist. Extrem süchtig machendes Gameplay, wunderschöne, zerstörte Landschaften, die Menschheit am Abgrund und das Mysterium des Todes. Death Stranding hat sich den zweiten Platz wohlverdient!