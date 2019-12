In Murder by Numbers deckt ihr Pixel für Pixel die Wahrheit auf

Bei der Ausstrahlung von Indie World kündigten Nintendo und der britische Entwickler Mediatonic gemeinsam Murder by Numbers für Nintendo Switch an. Das Spiel wird auch für PCs bei Steam erscheinen.

Honor Mizrahi, eine Schauspielerin in einer beliebten Detektivserie, wird in einen echten Mordfall verwickelt. Gemeinsam mit dem Roboter SCOUT untersucht sie eine Reihe von Fällen, indem sie Hinweise entdeckt, versteckte Nonogramme löst und die Wahrheit Pixel um Pixel aufdeckt. Setze deine Beweisstücke ein, um schräge und liebenswürdige Charaktere zu den Fällen zu befragen. In der Welt der TV-Studios und Awardshows deckst du Verstrickungen, Verschwörungen, Verrat und natürlich Mord auf.