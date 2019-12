Ghost of Tsushima erscheint im Sommer 2020

Heute Nacht gab es bei The Game Awards 2019 wie vorgängig versprochen neues Material zu Ghost of Tsushima von Sony und dem Entwickler Sucker Punch zu sehen. Auch den Veröffentlichungszeitraum konkretisierte man mit Sommer 2020.

Andrew Goldfarb, Communications Manager von Sucker Punch, führt aus:

Heute haben wir einen brandneuen Trailer präsentiert, der auf die Identität eingeht, die unser Held annehmen muss, um seine Heimat zu retten: den Geist. Obwohl Jin im Spiel als Samurai beginnt, erlernt er Fähigkeiten und nutzt Taktiken, die definitiv nichts mit den Samurai zu tun haben.

Ihr bekommt einen kleinen Vorgeschmack darauf in dem Video, das wir heute vorgestellt haben. In den kommenden Monaten erfahrt ihr mehr über Jin, die Bedrohung, der er sich stellen muss, die Verbündeten, die ihm auf seiner Reise helfen, und was er opfern muss, um diese neue Art von Krieger zu werden.

Wie schon gesagt, Ghost of Tsushima ist riesig – das mit Abstand größte Spiel, das Sucker Punch je entwickelt hat. Unser Trailer beinhaltet kurze Einblicke in die lebendige und vielfältige offene Welt, die ihr erkunden werdet, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs.