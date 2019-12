Die Plus Ultra Edition zu My Hero One’s Justice 2 ist jetzt vorbestellbar

Bei Amazon könnt ihr euch ab sofort die in dieser Woche angekündigte Sammleredition zu My Hero One’s Justice 2 vorbestellen. Die „Plus Ultra Edition“ erscheint für PS4, Nintendo Switch und Xbox One und bietet neben dem Spiel selbst zahlreiche Extras wie eine Figur und ein Steelbook.

Das Spiel erscheint (natürlich) im bereits proppenvollen März hierzulande, genau genommen am 13. März 2020 für PS4, Nintendo Switch, Xbox One* und PCs. Den aktuellen Charakter- und Release-Date-Trailer seht ihr nachfolgend noch einmal.

Bildmaterial: My Hero One’s Justice 2, Bandai Namco / Byking