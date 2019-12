Der Eröffnungsfilm zu Dragon Ball Z: Kakarot veröffentlicht

Bandai Namco hat den Eröffnungsfilm zu Dragon Ball Z: Kakarot veröffentlicht. Dieser dürfte bei Fans für einige Nostalgieschübe sorgen, nicht zuletzt wegen der bekannten Titelmelodie Cha-La Head-Cha-La von Hironobu Kageyama.

Kurzeinführung von Bandai Namco

Erleben Sie die spannende Geschichte von Kakarott, dem legendären Saiyajin, besser bekannt als Son-Goku, im brandneuen Action-RPG Dragon Ball Z: Kakarot! Neben epischen Schlachten erlebt man die Welt von Dragon Ball Z: Kakarot, in der man kämpft, angelt, sich ernährt und mit Goku trainiert. Man erkundet neue Areale, während man sich auf den Abenteuern mit mächtigen Helden aus dem „Dragon Ball Z“-Universum verbündet.

Dragon Ball Z: Kakarot erscheint am 17. Januar 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Hierzulande erscheinen die Versionen für PS4 und Xbox One physisch, bei Amazon könnt ihr sie bereits finden*. Die Collector’s Edition bei Amazon* ist derzeit vergriffen.

Der Eröffnungsfilm zu Dragon Ball Z: Kakarot

