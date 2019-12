Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Limited Edition jetzt vorbestellen

Seit heute nimmt Amazon Vorbestellungen für die erst in dieser Woche angekündigte physische Veröffentlichung der Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle Edition* entgegen. Veröffentlicht werden beide Spiele auf einer Disc und in einem schicken Steelbook-Bundle, das am 18. Februar 2020 erscheint. Die Spiele wurden „in 4K-Auflösung mit 60 FPS auf PlayStation 4 Pro und Xbox One X remastered“.

Achtung: Die Produktseiten sind noch recht nackt, zeigen weder ein Produktbild noch eine Beschreibung. Nur um sicherzugehen. Wir nehmen aber natürlich ganz stark an, es handelt sich um die folgende Edition, die auch die einzige angekündigte physische Veröffentlichung des neuen Bundles ist.

* JPGAMES.DE ist Teilnehmer am Amazon-Partnerprogramm. Es handelt sich um sogenannte Affiliate-Links, bei denen JPGAMES eine Provision durch Käufe und ggf. Folgekäufe des Nutzers erzielen kann. Das kostet euch keinen Cent zusätzlich, ihr könnt uns aber damit sinnvoll und einfach unterstützen.

Bildmaterial: Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle, Sega / Platinum Games