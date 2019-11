Zwei Videos zu Granblue Fantasy: Versus zeigen Dialog und eine Stage

Über Twitter veröffentlichten Entwickler Arc System Works und Publisher Cygames in den letzten Tagen zwei weitere Videos zu Granblue Fantasy: Versus. Im ersten Video sehen wir einen Dialog aus dem RPG-Modus.

In diesem Modus können die Spieler eine neue Geschichte aus dem Granblue-Fantasy-Universum im neuen Action-RPG erleben. Begriffe können dabei jederzeit nachgeschlagen werden, falls ihr mit dem Granblue-Universum nicht vertraut seid. Alle Dialoge sind vertont.

Stage: Auguste Isles

Im zweiten Twitter-Video seht ihr einen Kampf auf der „Auguste Isles“-Stage. Im Hintergrund sind dabei einige bekannte Charaktere auszumachen und auch der Bonito-Fisch hat einen Auftritt.

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um einen 2,5D-Prügler im Anime-Stil, welcher auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 bieten soll. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus wird am 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich sein. Bei uns erscheint der Fighter durch Marvelous Europe im 1. Quartal 2020, dies in mehreren Editionen.

via Gematsu, (2), Bildmaterial: Granblue Fantasy: Versus, Cygames, XSEED, Marvelous / Arc System Works