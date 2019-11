Omega Labyrinth Life erscheint am 10. Dezember für PCs bei Steam

Das Dungeon-RPG Omega Labyrinth Life soll laut den aktuellen Plänen von D3 Publisher und Matrix Software bereits am 10. Dezember für PCs via Steam erscheinen. Nach den Veröffentlichungen für Nintendo Switch und PlayStation 4 (in einer geschnittenen Version als Labyrinth Life) legt man nun also eine weitere Umsetzung nach.

Ein heiliger Garten verdorrt

Die Mädchen-Akademie „Bellefleurs“ verfügt über einen großen und schönen Garten. In diesem Garten existiert eine gewisse Legende. Die schönen Blumen blühen für die Ewigkeit. Eine wundersame Kraft soll das Geheimnis für ihr langes Leben sein. Diese Kraft entsteht durch die heilige Blume „Flora“, die inmitten des Gartens blüht. Nur hochkarätige Mädchen besuchen die Schule, doch nun gesellt sich die erste Austauschschülerin zu den Damen. Der Name dieser Schülerin lautet Hinata Akatsuki.

Wir haben Omega Labyrinth Life für Nintendo Switch bereits getestet. Dabei stellten wir fest, dass hinter all den anzüglichen Inhalten in Omega Labyrinth Life ein tatsächlich recht passabler Dungeon Crawler steckt.

via Gematsu, Bildmaterial: Omega Labyrinth Life, D3 Publisher / Matrix Software