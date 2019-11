Zu Babylon’s Fall von Platinum Games und Square Enix gibt es bald Neuigkeiten

Zur E3 2018 kündigte Square Enix das von Platinum Games entwickelte Babylon’s Fall mit einem Trailer an. Damals plante man eine Veröffentlichung im Jahr 2019 für PlayStation 4 und Steam. Das scheint nun aber doch nicht mehr realistisch zu sein, denn seither hat man bis heute nichts mehr vom Projekt gehört.

Update bis zum Ende des Jahres

In einem Interview mit Automaton hat Yosuke Saito von Square Enix nun jedoch bis zum Ende des Jahres ein Update zum Projekt versprochen. Details dazu gibt es nicht, aber mit The Game Awards von Geoff Keighley am 13. Dezember stünde noch ein passender Event im Kalender – aber das ist eine Spekulation unsererseits.

Im Interview spricht Saito zudem noch über „mehrere andere Projekte“, welche auf dem Weg seien. Unten könnt ihr euch nochmals den E3-2018-Trailer zu Babylon’s Fall anschauen.

