The Witcher: Netflix-Serie wird um eine zweite Staffel verlängert

Die erste Staffel von The Witcher bei Netflix war ein großer Erfolg und so wundert es nicht, dass der Streaming-Dienst auch gleich eine zweite Staffel in Auftrag gibt. So hätte die Einführung in diese Neuigkeit normalerweise gelautet, aber wie ihr wisst, ist die erste Staffel noch nicht einmal angelaufen. Der Rest stimmt trotzdem.

Netflix bestätigte heute eine zweite Staffel für The Witcher mit einem Tweet und den Worten: „Geralts Abenteuer hat gerade erst angefangen. The Witcher erhält eine zweite Staffel.“ Die Dreharbeiten für die zweite Staffel beginnen im Frühjahr 2020 und die Ausstrahlung ist derzeit für 2021 geplant.

Die erste Staffel läuft am 20. Dezember auf Netflix an.

via Netflix, Eurogamer, Bildmaterial: The Witcher, Netflix