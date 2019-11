Die Ursprünge: Onechanbara Origin präsentiert sich mit neuem Gameplay

D3 Publisher hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Onechanbara Origin veröffentlicht. Ihr seht im Video auch den Trance-Zustand. In diesem besonderen Zustand erhöht sich eure Angriffskraft und ihr erleidet keine Rückstöße, wenn Feinde euch treffen.

Dafür müsst ihr aber hinnehmen, dass eure Gesundheit stetig abnimmt. Treffer gegen Feinde stellen im Trance-Zustand hingegen Gesundheit wieder her. „Angriff ist die beste Verteidigung“ passt hier also wie die Faust aufs Auge.

Auch der brandneue Charakter Rei hat im Video wieder einen Auftritt. Sie unterstützt ihre ältere Schwester und Protagonistin Aya mit Details über neue Zombie-Ausbrüche.

Es bleibt nicht bei Rei als einziger Neuzugang. D3 Publisher stellte außerdem Eva als neuen Charakter vor, ihr Artwork seht ihr rechts. Mit dem Death Bear gibt es außerdem einen brandneuen Feind.

Zurück zu den Ursprüngen der Serie

Mit Onechanbara Origin geht es zurück zu den Ursprüngen der Serie. Es handelt sich nämlich um eine Sammlung der beiden ersten Spiele als HD-Remaster. The Onechanbara und The Onechanbara 2 erschienen einst 2004 und 2005 in Japan für PS2. Tatsächlich schaffte es das erste Spiel als Zombie Zone sogar nach Europa, die erweiterte Version davon als Zombie Hunters. The Onechanbara 2 erschien bei uns dann als Zombie Hunters 2.

Onechanbara Origin erscheint am 5. Dezember in Japan für PlayStation 4.

via Gematsu, Bildmaterial: Onechanbara Origin, D3 Publisher / Tamsoft