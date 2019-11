Collar x Malice erscheint am 12. März 2020 in Japan für Nintendo Switch

Wie Publisher Idea Factory International bekanntgegeben hat, wird Collar x Malice am 12. März 2020 in Japan für Nintendo Switch erscheinen. Collar X Malice erschien bereits 2016 in Japan für PS Vita und 2017 auch weltweit. Eine Veröffentlichung der neuen Switch-Version hat Aksys Games schon im Sommer auch für den Westen versprochen. Damals kündigte man auch eine Lokalisierung von Collar X Malice: Unlimited an.

Ein Überblick zu Collar X Malice

Die Straßen Shinjukus werden immer gefährlicher und werden derzeit von einer Reihe brutaler Verbrechen heimgesucht. Die Heldin arbeitet als Polizistin und ist dafür zuständig für die Sicherheit der Gegend zu sorgen. Allerdings wird sie eines Nachts von einer unbekannten Person angegriffen, die ihr ein mit Gift gefülltes Halsband umlegt.

Ins Blickfeld der sichtlich verwirrten Protagonistin treten einige verdächtig aussehende Männer, die einstmals für die Polizei gearbeitet haben. Sie haben sich darauf spezialisiert den brutalen Verbrechen auf den Grund zu gehen. Auch wenn die Heldin sich nicht sicher ist, ob sie den fremden Personen trauen kann, wird sie plötzlich Bestandteil eines wichtigen Falles.

Sie entschließt sich dazu gemeinsam mit den Männern zu arbeitet, um Shinjuku wieder zu einem sicheren Ort werden zu lassen und gleichzeitig sucht sie nach einem Weg ihr Halsband wieder loszuwerden. Wer ist die Person, die das Leben der Heldin fest in der Hand hält? Wird Shinjuku je wieder zu friedlichen Zeiten zurückkehren können?

via Gematsu, Bildmaterial: Collar X Malice, Aksys Games, Idea Factory / Otomate