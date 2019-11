Publisher NIS America gab kürzlich bekannt, das The Alliance Alive HD Remastered am 16. Januar 2020 für PCs erscheinen soll. Die Remastered-Edition erschien in Nordamerika ursprünglich am 8. Oktober 2019 für PlayStation 4 und Nintendo Switch.

In Japan erschien das Remaster am 10. Oktober und in Europa am 11. Oktober 2019. Die Nintendo-Switch-Version hatten wir uns Anfang Oktober sogar genauer angeschaut. In unserem ausführlichen Test könnt ihr euch ein eigenes Bild vom Titel machen.

Eine finstere Macht sucht das Land heim

Bei The Alliance Alive HD geht es um eine finstere Macht, genannt „The Dark Current“, welche teuflische Dämonen heraufbeschworen hat. Diese Dämonen suchten das Land heim und haben es in verschiedene Regionen aufgeteilt. So raffen sich einige Überlebende aus den verschiedensten Teilen dieser Welt zusammen, um gemeinsam gegen das Böse vorzugehen, ihre Heimat zu retten und ihr Volk von der Tyrannei der Dämonenherrscher zu befreien.

The Alliance Alive HD Remastered soll am 16. Januar 2020 für PCs erscheinen.

Der Together-We-Rise-Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: The Alliance Alive HD Remastered, FuRyu, NIS America / Cattle Call