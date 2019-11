No Straight Roads: Neuer Trailer im Zuge der Level Up Play 2019 veröffentlicht

Entwickler Metronomik hat kürzlich im Zuge der Level Up Play 2019, welche vom 9. bis zum 10. November in Kuala Lumpur, Malaysia staffindet, einen neuen Trailer zu No Straight Roads veröffentlicht. Der Trailer stellt erstmals die englischen Synchronsprecher der wichtigsten Charaktere des Titels vor.

Während der diesjährigen Gamescom 2019, welche vom 20. bis zum 24. August in Köln stattfand, konnten wir den Titel sogar selbst anspielen. In unserem ausführlichen Preview könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom Musik-Abenteuer verschaffen.

Die englischen Synchronsprecher von No Straight Roads:

Mayday (voiced by Su Ling Chan)

Zuke (voiced by Steven Bones)

Tatiana (voiced by Priscilla Patrick)

DJ Subatomic Supernova (voiced by ‘Uncle’ Ali Imran)

Yinu (voiced by Damia Huda)

Neon J (voiced by Muhammad Zulhilmi)

Sayu (voiced by Nikki Simmons)

Eve (voiced by Joanna Bessey)

DK West (voiced by Alfred Loh)

No Straight Roads soll Anfang 2020 für PlayStation 4 und PCs erscheinen. Ein exaktes Erscheinungsdatum gibt hingegen noch nicht.

Der Trailer von der Level Up Play 2019

via Gematsu, Bildmaterial: No Straight Roads, Metronomik / Sold-Out Software