Sony Japan steigt mit einem Musikvideo ins Weihnachtsgeschäft 2019

Sony bewirbt das aktuelle und kommende Line-up in Japan regelmäßig mit einem Musikvideo. Dieses Mal kommt Tanaka zum Zug, welcher bereits mit Boku no Lyric no Boyomi gearbeitet hat. Beim Song handelt es sich um „Yume no Naka e“.

Neben der Musik und der Animation sollen aber natürlich vor allem die Spiele im Mittelpunkt stehen. So werden im Zusammenschnitt unter anderem Final Fantasy VII Remake, Persona 5 Royal, One Piece: Pirate Warriors 4, Death Stranding, Nioh 2, Yakuza: Like a Dragon, Project Sakura Wars und Dragon Ball Z: Kakarot gezeigt. So will Sony Japan also ins letzte Weihnachtsgeschäft mit PlayStation 4 steigen.

via Gematsu, Bildmaterial: Sony