Patch zu Bloodstained soll endlich Performance-Probleme auf Switch beheben

Die Kickstarter-Kampagne zu Bloodstained: Ritual of the Night hat hohe Erwartungen geweckt, die zu Release des Spiels im Juni 2019 teilweise durch technische Mängel enttäuscht wurden. Das neue Update auf die Version 1.03 für Nintendo Switch merzt diese Mankos nun pünktlich zur Veröffentlichung in Japan aus. Das ist jedenfalls das Versprechen der Entwickler.

Das neue Update nimmt vier Problemzonen des neuen Igarashi-Spiels in Angriff. Eine davon sind die teilweise stark spürbaren Verzögerungen bei der Eingabe von Befehlen – der sogenannte Input-Lag. Diese wurden laut Entwickler ArtPlay im ganzen Spiel behoben.

Die Steuerung sei nun responsiver, wodurch es leichter sei durch das Spiel zu navigieren und Gegner zu bekämpfen. Die letzten Wehwehchen sollen dann in Version 1.04 beseitigt werden. Auch optisch haben die Entwickler noch einmal nachgebessert. So seien die Grafiken jetzt noch klarer und haben mehr Details.

Auch soll das Spiel jetzt stabiler laufen, einige der spezifischen Situationen, in denen Abstürze auftraten, wurden besonders genau unter die Lupe genommen. Ein Beispiel hierfür ist das Lesen von Büchern in Bücherregalen.

Ein Kritikpunkt waren auch die Ladezeiten, die nun um bis zu 70 Prozent reduziert wurden. 505 Games und ArtPlay versprechen auf der Kickstarter-Seite weitere Verbesserungen, die in Version 1.04 vorgenommen werden.

Bloodstained: Ritual of the Night is für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, und PCs erhätlich.

