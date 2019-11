Offizieller Launchtrailer zu Shenmue III veröffentlicht

Der Publisher Deep Silver und der Entwickler Ys Net haben kürzlich den offiziellen Launchtrailer zu Shenmue III veröffentlicht. Das Spiel soll bereits am 19. November 2019 für PlayStation 4 und PCs erscheinen. Der Launchtrailer soll euch noch mal einen kurzen Vorgeschmack auf den Titel bieten und euch die Grundstimmung des Titels näherbringen.

Schlüpft erneut in die Rolle von Ryo Hazuki

In Shenmue III dürft ihr wiederum in die Rolle von Ryo Hazuki schlüpfen, welcher den Mord an seinem Vater aufzuklären versucht. Dabei müsst ihr die offene Welt erkunden, nach Hinweisen suchen, Gegenstände untersuchen und mit NPCs sprechen, um an weitere Informationen zu gelangen. So werdet ihr näher an das Geheimnis und Ryos Bestimmung kommen.

Am 19. November soll Shenmue III für PlayStation 4* und für PCs erscheinen. Die PC-Version wird exklusiv im Epic Games Store erscheinen und wird dort ebenfalls schon mit einer Produktseite beworben*.

Der offizielle Launchtrailer zu Shenmue III

via Gematsu, Bildmaterial: Shenmue III, Deep Silver / Ys NET