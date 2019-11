Nintendo Switch: Keine Preissenkung der Konsole in naher Zukunft geplant

Im Anschluss an die Präsentation der aktuellen Geschäftszahlen gab es bei Nintendo auch in diesem Quartal wieder eine Q&A-Runde mit den Investoren, bei der diese ihre brennensten Fragen loswerden konnten.

Eine dieser Fragen war, ob Nintendo eine Preissenkung der Nintendo Switch in Zukunft in Betracht zieht. Für Nintendo Wii U wurde das nie zum echten Thema. Obwohl der Abverkauf bekanntlich nie besonders gut lief, zog Nintendo das Register der Preissenkung nicht signifikant. Bis zum bitteren Ende war Nintendo Wii U eine vergleichsweise teure Konsole. Nintendo Switch verkauft sich natürlich im Vergleich zur Wii U viel besser.

Eine Preissenkung der Nintendo Switch wegen schlechter Verkaufszahlen muss Nintendo natürlich nicht in Betracht ziehen. Aber besonders vor dem Weihnachtsgeschäft könnte eine offizielle Preissenkung für zusätzlichen Antrieb sorgen. Geplant ist das aber nicht.

„Solange wie möglich“ zum derzeitigen Preis

Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa antwortete, Nintendo habe keine Pläne, den Preis der Nintendo Switch zu senken. Die Firma wolle die Geräte der Nintendo-Switch-Familie „solange wie möglich“ zum derzeitigen Preis verkaufen.

Auch eine höhere Profitabilität erwartet Furukawa nicht. Die Herstellungskosten der Hardware würden in naher Zukunft nicht sinken, so Furukawa. Nintendo wolle daran arbeiten, soviele Systeme wie möglich zu verkaufen. Bisher klappt das ganz gut.

Was heißt das für euch? In diesem Weihnachtsgeschäft könnt ihr wohl bedenkenlos zugreifen, ohne kurz darauf eine Preissenkung zu befürchten. Allerdings solltet ihr auch keine Mega-Angebote erwarten. Auch der Handel wird wohl keine Notwendigkeit sehen, die Konsole im deutlichen Maße zu reduzieren. Unsere Vermutung: Es wird wieder das ein oder andere schöne Bundle geben, aber alles in bekannten Preisregionen.

via NintendoSoup, Nintendo-Geschäftsbericht, Bildmaterial: Nintendo